Pyongyang, son denemesinde alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. Trenden fırlatılan füze, saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Kore, dünyanın tepkisini çeken füze denemelerine aralıksız devam ediyor.

Pyongyang yönetimi tarafından paylaşılan son görüntüler, trenden fırlatılan bir balistik füzeyi gösteriyor.

TRENDEN FÜZE FIRLATMA ANI

Görüntülerde, ormanlarla kaplı bir bölgede bulunan tünelin içinden çıkan tren kameralara yansıdı.

Bir süre sonra duran üç vagonlu trenin en ön vagonundaki kapaklar açıldı. Balistik füze, yapılan hazırlıkların ardından fırlatıldı.

Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı ViDEO

İKİ YENİ FÜZE FIRLATILDI

Bu arada dün Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyılarından iki yeni füze ateşlediği şeklinde haberler çıkmıştı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri füze denemesini doğrularken, hiçbir gemi ya da uçağın zarar görmediği açıklanmıştı.

"HASAR YOK" AÇIKLAMASI

Füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki suların üzerinde seyrettiği açıklanırken, detaylı veri analizinin sürdüğü ifade edildi.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de füzelerin, Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki sularda ilerleyerek Japonya sularının dışına düştüğünü açıkladı. Hiçbir gemi veya uçağın hasar görmediği belirtildi.

JAPONYA: FÜZE DENEMELERİ AFFEDİLEMEZ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, "hiçbir şekilde affedilemez" olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.

"BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEHDİT"

"Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUM NAZARINDA CİDDİ PROBLEM"

Ulusal Güvenlik Konseyini (NSC) toplayacağını aktaran Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliği için ilgili devlet kurumlarına talimat verdiğini kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kuzey Kore'nin son günlerdeki balistik ve diğer tip füze denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum nazarında ciddi problem." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA HAVADA YOL ALDI"

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, füzelerin "alışılmışın dışında bir şekilde havada yol aldığını" vurguladı. Kato, füzelerin seyri, düştüğü yer ve hasara ilişkin detay vermedi.

BM'DE TOPLANTI: HERKES ENDİŞELİ

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi, balistik füze denemelerinin ardından kapalı kapılar ardında düzenlenen acil toplantıda bir araya geldi.

El Cezire'nin haberine göre, Fransa'nın BM Temsilcisi Nicolas de Riviere, yaptığı açıklamada, yaşananlar için "büyük tehdit" ifadesini kullanırken, "Durumdan herkes endişeli." diye konuştu.

Riviere, balistik füze denemesine ilişkin "Barış ve güvenlik için büyük bir tehdit ve Konsey kararlarının açık ihlali." dedi.