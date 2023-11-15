Kuzey Kore yeni tip füze motorlarını başarıyla test ettiğini duyurdu Kuzey Kore, orta menzilli balistik füzeler için geliştirilen yeni tip yüksek itişli katı yakıtlı motorların ilk yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

İHA

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdürüyor.

Kuzey Kore'den, bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.

Başarıyla gerçekleştirildi

Pyongyang yönetimi, orta menzilli balistik füzeler için geliştirilen yeni tip yüksek itişli katı yakıtlı motorların ilk yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Birinci kademe ve ikinci kademe motorların 11 ve 14 Kasım'da ayrı ayrı denendiği, testlerin motorların kalitesini ve güvenilirliğini doğruladığı vurgulandı.

Füze günü ilan etmişti

Kuzey Kore son olarak Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesinin 2022 yılında test edildiği gün olan 18 Kasım’ın "Füze Endüstrisi Günü" ilan edildiğini duyurmuştu.

Mayıs ve Ağustos aylarında iki başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunan Pyongyang, Ekim ayında bir deneme daha gerçekleştireceğini açıklamış, ancak deneme gerçekleştirilmemişti.

Putin'in desteğini almıştı

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında eylül ayında gerçekleşen zirvenin ardından Pyongyang'ın Moskova'nın teknolojik desteğiyle yörüngeye askeri keşif uydusu fırlatabileceği yorumları yapılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)