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Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydusu gönderdi Kuzey Kore, bu yıl 3. kez yaptığı denemede Dünya yörüngesine casus uydusunu göndermeyi başardı.