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    Kuzey Kore’de Çin ilaçlarının kullanımı yasaklandı

    Üst düzey bir yetkili, geçirdiği rahatsızlık üzerine Çin menşeli ilaç kullandı. Yetkilinin hayatını kaybetmesi üzerine, ülkede Çin ilaçlarının kullanılması yasaklandı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 14:18
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    Kuzey Kore’de Çin ilaçlarının kullanımı yasaklandı

    Kuzey Kore’de üst düzey bir yetkili, mayıs ayı başında rahatsızlanması üzerine Çin tarafından geliştirilen bir ilaç kullandı.

    Çin menşeli ilacın kullanımından sonra üst düzey yetkilinin hayatını kaybetmesi üzerine, ülkenin lideri Kim Jong-un yeni bir karar imza attı.

    KORONAVİRÜS AŞISINA DA YASAK GETİRİLDİ

    Kim Jong-un, başkent Pyongyang’daki hastanelerde Çin tarafından üretilen ilaçların kullanılmasını yasakladı.

    Ayrıca Asia News’de yer alan habere göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kullanımına da yasak getirildi.

    Kuzey Kore’de Çin ilaçlarının kullanımı yasaklandı #1

    KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

    Haberde, üst düzey yetkilinin ölümüne kullandığı ilacın neden olup olmadığı ise kesin olarak bilinmediği ifade edildi.

    Kuzey Koreli yetkililer, ülkede henüz koronavirüs vakasına rastlanmadığını iddia ederken söz konusu iddianın doğruluğu, uluslararası örgütler ve bilim camiası tarafından sorgulanıyor.

    Kuzey Kore’de Çin ilaçlarının kullanımı yasaklandı #2

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