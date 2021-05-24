Kuzey Kore’de dar kot pantolon ve aslan yelesi saç yasağı

Batı kültürünün gençleri etkilemesini engellemek gerekçesi ile ülkede aslan yelesi saç ve dar kot pantolonlar yasaklandı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinde Batı kültürünün etkili olmaması için yaptığı düzenlemeler ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dış dünyaya kapalı olan Kuzey Kore’de, halkın yaşam tarzına kısıtlamalar getiren yeni yasaklar yürürlüğe girdi.

Kim Jong-un’un, ‘çökmekte olan’ Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkileyeceği endişesi ile aslan yelesi saç stilini ve dar kesim kot pantolonları yasakladığı belirtildi.

“ONLARDAN KURTULMAK İÇİN SAVAŞMALIYIZ”

Konuya ilişkin İşçi Partisi’nin sahibi olduğu Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmun’da yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Kapitalist yaşam tarzının en küçük belirtilerine karşı dahi dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız.”





“İHLAL EDENLER ÇALIŞMA KAMPINA GÖNDERİLECEK”

Ayrıca rengarenk ya da sivri uçlu saç modeli, piercing yasağı da dahil olmak üzere moda kısıtlamalarını ihlal edenlerin, ceza olarak çalışma kampına gönderileceği belirtildi.

İNTERNET KISITLI OLARAK KULLANILIYOR

Hakkında kısıtlı bilgi bulunan Kuzey Kore, sık sık insan hakları ihlalleri ile gündeme gelirken, internet kısıtlı olarak kullanılıyor.

Ülkeye giren yabancıların sadece istisnai bölgelerde dolaşmasına izin veriliyor.

Pyongyang yönetimi, halkın yaşam tarzının devlet tarafından belirlendiği iddialarını reddederek, insanların özgürce seçimlerini yapıp maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini savunuyor.