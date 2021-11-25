Kuzey Kore'den şoke eden idam kararı! Squid Game'i ülkeye sokan kişi kurşuna dizilecek

Netflix'in Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan kişi idam cezasına çarptırılacak. USB belleğinde dizinin bulunduğu lise öğrencisi ise ömür boyu hapis cezası aldı.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in dünya çapında yankı uyandıran Güney Kore yapımı "Squid Game" adlı dizisi, yine korkunç bir haber ile gündemde...

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de Squid Game'i izleyenlere ya da izlenmesine olanak sağlayanlara ağır cezalar geliyor.

Son olarak Squid Game'i kaçak yollardan ülkeye sokan kişiye akıllara durgunluk verecek bir ceza verildi.

Radio Free Asia'ya (RFA) göre, Güney Kore yapımı diziyi USB bellek ile Kuzey Kore'ye sokan kişi kurşuna dizilerek idam edilecek. USB belleğinde dizinin bulunduğu lise öğrencisi, ömür boyu hapis cezası aldı.

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER DE PAYINI ALDI

RFA'ya göre, diziyi izleyen altı lise öğrencisi de beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğrencilerin öğretmenleri ve okul yöneticileri de hükümetin gazabından payını aldı.

Okuldaki öğretmen ve yöneticiler, gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle işlerinden atıldı ve madenlerde çalışmaya gönderildi.

RFA'ya konuşan bir kişi, "Her şey geçen hafta bir lise öğrencisinin Squid Game'in bulunduğu bir USB bellek satın alması ve sınıfta en iyi arkadaşlarından biriyle izlemesiyle başladı." dedi.

"BİR ÖĞRENCİ RÜŞVETLE KURTULDU"

Kaynak, RFA'ya verdiği demeçte, öğrencilerin ihbarından sonra hükümet tarafından yakalandıklarını belirtti.

RFA'nın kaynağı, "Hükümet, öğrencilerin eğitiminin ihmal edildiğini söyleyerek bu olayı çok ciddiye alıyor" dedi.

Habere göre, öğrencilerden biri 3 bin dolar rüşvet ödeyerek kurtuldu. Öte yandan, ceza tehditlerine rağmen Squid Game'in ülkede kaçak bir şekilde yayıldığı ifade edildi.

Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçen Güney Kore yapımı Squid Game, hayatta kalma oyunlarında 45.6 milyar won (38.3 milyon $) para ödülü için yarışan, borç yüklü 456 kişinin hikayesini anlatıyor.