Kuzey Kore'nin inşa ettiği yeni nükleer tesis görüntülendi

ABD basını, Pyongyang'ın nükleer silahların bulunduğu tesise giden tünelleri gizlemeye çalıştığını yazdı.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını yakın takibe aldı.

CNN International, uydu aracılığıyla elde edilen yeni nükleer tesisleri ortaya çıkardı.

Haberde, Kuzey Kore'nin yakın zamanda ABD istihbarat kurumlarının nükleer silahları depolamak için kullanıldığını düşündüğü bir tesisi gizlemek için adımlar attığını ortaya koyduğu kaydedildi.

TÜNELLERİ GİZLEMEK İÇİN YENİ YAPILAR İNŞA EDİLDİ

"Biden yönetiminin ileride (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un ile nasıl başa çıkacağına dair net bir strateji belirlemesi gerektiğini savunanların düşüncesine katkıda bulunabilecek bir hareket." görüşüne haberde yer verildi.

11 Şubat'ta elde edilen ve uzmanlar tarafından analizi yapılan görüntülerin, Kuzey Kore'nin 2020 yılı boyunca Yongdoktong bölgesinde yeni yapılar inşa ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, inşa edilen yapılar sayesinde nükleer silahların depolandığı tesise giden bir çift yeraltı tüneli girişinin gizlenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

2019 VE 2021 YILLARINDA BÖLGEDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nden Profesör Jeffrey Lewis, "Görüntüler, Aralık 2019'a kadar olan iki tünel girişini ve Şubat 2021'de görülebilen yeni bir bina benzeri yapıyı gösteriyor." dedi.

CNN'e açıklama yapan ABD istihbaratından bir yetkili, Yongdoktong'u daha önce de şüpheli bir nükleer silah depolama tesisi olarak tanımladıklarını ve tesislerin hala bu amaç için kullanıldığına inandıklarını belirtti.

Haberde, "Kuzey Kore, halihazırda biriktirdiği stokları saklamak için yeni adımlar atarken, ülke çapındaki tesislerde aktif olarak nükleer silah geliştirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.