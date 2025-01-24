Kuzey Kore'nin lüks tatil köyü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin Wonsan Kalma mega sahil tesisi, temmuz ayında ilk kez Rus gezginleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ancak burası herhangi bir lüks tatil köyü değil.

AİLE ONAYLI PROJE

Eski füze test alanlarının yakınında inşa edilmiş tesis, tatil için türünün tek örneği bir zemin sunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tesisi kızıyla birlikte denetlemesi, burayı aile onaylı bir proje haline getiriyor.

TURLAR 1750 DOLAR

Şu anda Kuzey Kore'ye düzenli turlar düzenleyen tek tur acentesine göre tur paketinin fiyatı yaklaşık 1750 dolar.

Turlar, tam pansiyon 7 gece olacak, tüm uçuşlar ve dönüş yolunda başkent Pyongyang'da gezi turları içeren bir güzergah içeriyor.

Fiyat aynı zamanda vize işlemleri ve sigortayı da kapsıyor.

BİRÇOK KEZ GECİKME YAŞANDI

Wonsan Kalma Kıyı Turizm Bölgesi 2018'in başından bu yana yapım aşamasında ve birçok gecikmeyle karşı karşıya kaldı, 2019'da çalışmalar neredeyse durma noktasına geldi.

Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen yıl devasa tesisin nihayet Mayıs 2025'te açılacağını duyurdu.

Daha sonra aralık ayı sonunda bölgeyi kızıyla teftiş ederken açılışı Haziran 2025'e erteledi.

17 BÜYÜK OTELİ VAR

NK News tarafından incelenen bir turist haritasına göre Wonsan Kalma turizm alanı 2,8 kilometrekare bir alanı kapsıyor ve 17 büyük otel, 37 küçük pansiyon, 29 alışveriş merkezi ve 35 kamu hizmeti kuruluşundan oluşuyor.

NK Pro, 2022 yılında bölgede 7 binden fazla oda bulunduğunu tahmin ederek Kuzey Kore'nin günde 10 binden fazla misafir beklediğini öne sürdü.

TRUMP'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

NK News’e göre tesis, salı günü Kuzey Kore'nin “muazzam bir konut kapasitesine” ve “çok sayıda kıyı şeridine” sahip olduğunu söyleyen yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekmiş olabilir.

Tesis, Batılı tur gruplarının da ilgisini çekiyor ancak Rus olmayan misafirlerin burayı ne zaman ziyaret edebileceği belirsizliğini koruyor.

ABD VE GÜNEY KORELİ TURİSTLERE YASAK

Geçen hafta çok sayıda seyahat acentesi, Kuzey Kore yetkililerinin ABD ve Güney Kore hariç tüm ülkelerden gelen uluslararası turistlerin kuzeydoğudaki Rason şehrini ziyaret etmesine izin vereceğini duyurdu.

Şimdilik Rason'a Rus olmayan herhangi bir tur düzenlenip düzenlenmediği bilinmiyor.