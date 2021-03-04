Kuzey Kore'nin nükleer silah için plütonyum ürettiği iddia edildi

Nükleer silah yapımı için önemli bir unsur olan plütonyum için Kuzey Kore’de çalışmalar yapıldığı iddia edildi.

Kuzey Kore Yongbyon nükleer kompleksindeki kömürle çalışan bir buhar santralinin yaklaşık iki yıllık aradan sonra faaliyete geçtiğini gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler, Kuzey Kore özelinde haberleri yayınlayan 38 North isimli sitede yayınlandı.

Şubat sonu ve mart başından itibaren tesisin bacasından ara ara duman çıktığının gözlendiği bildirildi.

ATIK İŞLEME HAZIRLIĞI OLABİLİR

Bu durumun, Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımında kullanılabilecek gerekli plütonyumun çıkarılması için kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesine yönelik hazırlık yaptığı anlamına gelebileceği gibi, tesisin radyoaktif atıkları işlemek için hazırlanması anlamına da gelebileceği belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPILDI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 1 Mart'ta Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlendiğini, ülkedeki nükleer tesislerin bazılarının faaliyette olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kore’yi iş birliği yapmaya çağırarak, UAEA'nın gözlem ve doğrulama faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğu vurgulanmıştı.

TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Ocak ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklamıştı.

Kim Jong-un, nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.