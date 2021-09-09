Kuzey Makedonya'da yangın: 10 ölü

Kalkandelen şehrindeki kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkez yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 10 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı.

Sağlık Bakanlığı, kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde, gece saatlerinde yangın gerçekleştiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.

"ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELEBİLİR"

Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir." denildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

"YANGIN SÖNDÜ AMA BİRÇOK HAYAT DA SÖNDÜ"

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.