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    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı

    Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin, 2017'de Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olan Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:52
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    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı

    Fransız ve İtalyan basını, PSG’nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin, aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

    İddialara göre, Mbappe ünlü transseksüel model Ines Rau ile birlikte…

    Yatta görüntülendiler

    2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi.

    Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.

    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı #1

    Eski sevgili sinyali vermişti

    Mbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti.

    Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.

    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı #2

    “Daha açık görüşlü bir dünya için birlikte savaşmalıyız”

    Playboy kapağında yer aldıktan sonra kamuoyunu sarsan Ines Rau, bazı ülkelerde sansürlenmişti.

    Playboy kurucusu Hugh Hefner, “Nefreti teşvik eden bir dünya için değil, daha açık görüşlü bir dünya için birlikte savaşmalıyız.” diyerek tepkisini dile getirmişti.

    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı #3

    “Artık tamamen bir kadınım”

    2018’de bir dergiyle yaptığı söyleşide değişimini anlatan Rau, 16 yaşında hormon tedavisine başladığını ve 18 yaşında cinsiyet değiştirme ameliyatı ile tamamlanan süreçten bahsetmişti.

    Rau, “Beni uzun süre hapiste tutan kilit açılmış gibiydi. Ruhumun sonunda özgür olduğunu hissediyorum. Artık tamamen bir kadınım.” demişti.

    Kylian Mbappe’nin yeni aşkı #4

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