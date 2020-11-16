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- Kylie Jenner, 200 milyonu aştı
Kylie Jenner, 200 milyonu aştı
Kylie Jenner, sosyal medyada 200 milyon ile yeni bir rekora imza attı. Jenner, ilk beşte son sırada yer aldı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 14:57
- Güncelleme : 16.11.2020 - 15:08
Kylie Jenner, kısa bir süre önce Instagram’da 200 milyon takipçiye ulaştı.
Instagram’da 200 milyon takipçiyi geçen hesap sayısı, Jenner ile birlikte beş oldu.
200 MİLYONU AŞAN İSİMLER
Jenner’ın rekorunu geçen isimler şu şekilde sıralandı:
- Dwayne Johnson: 203 milyon takipçi
- Ariana Grande: 206 milyon takipçi
- Cristiano Ronaldo: 242 milyon takipçi
- Instagram (Kendi hesabı): 377 milyon takipçi