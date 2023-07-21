Kylie Jenner’dan estetik açıklaması “The Kardashians” adlı realite şovda konuşan Kylie Jenner, herhangi bir estetiğinin olmadığını söyledi. Jenner, işlemlerinin sadece “dolgu” olduğunu iddia etti.

ensonhaber.com

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

"Hepsi dolgu"

“The Kardashians” adlı realite şovda konuşan ve herhangi bir estetiğinin olmadığını öne süren Kylie Jenner, işlemlerinin sadece “dolgu” olduğunu savundu.

Toplum baskısı üzerine de bir değerlendirme yapan Jenner “Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum.” dedi.

Kız kardeşleri öz güvenini zedeledi

Jenner, kız kardeşlerinin öz güveninin zedelenmesinde rol oynadığı da itiraf etti.

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Jenner, “Kulaklarım hakkında nasıl konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz?” diye sordu.

“Herkesin kulaklarımla dalga geçtiğini düşünürdüm. Beni çok kötü etkiledi” diyen yıldız, kulaklarını beğenmediği için saçlarını bir dönem hiç toplamadığını söyledi.

'Eleştirildikçe güçleniyorum'

Sosyal medyada kendisi hakkında çok fazla olumsuz yorum gördüğünü dile getiren Jenner “Bu söylentiler arttıkça daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Estetiksiz hali

Kylie Jenner'ın bu açıklamaları, sosyal medyayı da salladı.

Kullanıcılar, Jenner'ın eski hali ile yeni görüntüsünü yan yana paylaşarak, söylemlerine inanmadıklarını ima etti.