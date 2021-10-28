La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da

La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı Lizbon karakteriyle tanınan İspanyol oyuncu Itziar Ituno Martínez, rol aldığı Türk filminin ön gösterimi için İstanbul’a geldi.

İspanyol dizisi La Casa De Papel'de Lizbon karakterini canlandıran dünyaca ünlü yıldız Itziar Ituno Martinez, İstanbul'a geldi.

Martinez'in Türkiye ziyaretinin nedeni ise oynadığı Türk filmi...

ROL ARKADAŞI DUYURDU

Çekimleri İspanya ile Türkiye'de yapılan filmin ön gösterimi için megakente adım atan Itziar Ituno Martinez'in gelişini, en son ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde rol alan Tansel Öngel duyurdu.

Filmde başrolü paylaştığı Martinez ve ekipten diğer meslektaşları ile keyifli bir akşam geçiren Öngel, bu anları Instagram hesabında paylaştı.

GERÇEK BİR DİRENİŞ FİLMİNDE OYNADI

Sinemacı, yazar Metin Yeğin‘e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

Filmde ayrıca Pelin Batu, Nihan Aker, Orhan Alkaya, Murat Çidamlı gibi isimler de rol alıyor.