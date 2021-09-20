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    La Palma Adası'nda lavlar, evleri yuttu

    Kanarya Adaları'nda yanardağ patlaması, korku dolu anlara yol açtı. Evlere yaklaşan lavlar görüntülendi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 14:54
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    La Palma Adası'nda lavlar, evleri yuttu

    İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağın faaliyete geçmesinin ardından felaket yaşanıyor.

    La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12’de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor.

    100'DEN FAZLA EV YOK OLDU

    6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken, La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi.

    TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

    Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken, patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı.

    La Palma Adası'nda lavlar, evlere ulaştı ViDEO

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    BAŞBAKAN SANCHEZ: SAKİN OLUN

    Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

    "LAV AKINTISI UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR" UYARISI

    Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresi'nden (Pevolca) yapılan açıklamada, La Palma Adası'nda oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.

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