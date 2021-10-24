La Palma bölgesine yardımlar yapılacak

La Palma’da alevlerin püskürmesi sonucunda etrafta yaşanan hasarlara yönelik, Başbakan Pedro Sanchez, tarım ve balıkçılık endüstrilerine yardım yapılacağını açıkladı.

Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da haftalardır süren lavların püskürtmeleri, etrafta büyük hasarlar oluşturdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, facianın sürdüğü Las Palma’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, adada yanardağ faciası nedeniyle ağır darbe alan tarım ve balıkçılık endüstrilerine yönelik yardımların hızlandıracağını söyledi.

BAŞBAKAN YARDIMLAR YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Sanchez ayrıca, "Önümüzdeki salı günü yapılacak kabine toplantısında, hem istihdam planı için ekonomik kaynakların gelişini hem de tüm tarım ve balıkçılık sektörüne yönelik yardımları hızlandırmak için bir bütçe değişikliği yapacağız" dedi.

Öte yandan, Sanchez bu ayın başlarında adanın altyapısını yeniden inşa etmenin yanı sıra istihdam, tarım ve turizmin artırılması için 206 milyon euro (239 milyon dolar) fon sağlanacağını duyurmuştu.

FACİANIN BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA 7 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağ faciasının 1 ayı aşkın süredir devam ettiği bölgede bilanço giderek ağırlaşıyor. Yanardağ patlamaya başladığı günden bu yana tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500’e ulaşırken, bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi.

Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yanardağdan çıkan lav, adanın ekonomik üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan muz tarlalarının da bir kısmını yok etti. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

BİLİM İNSANLARI LAVLARDAN ÖRNEKLER TOPLUYOR

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde ana koninin bir kısmının çöktüğü belirtilerek, yanardağın üzerinden kara kül bulutlarının çıkmaya başladığı ifade edildi.

İspanyol bilim adamları lav örnekleri toplamaya başlamıştı. Geçtiğimiz perşembe gündüz saatlerinde başlayan örnek toplama çalışmaları dün gece saatlere kadar devam etmişti. Bilim adamları, elde ettikleri lav örneklerinde magmanın fiziksel özellikleri üzerinde inceleme yapacak.

La Palma'da bölgesine yardımlar yapılacak VİDEO