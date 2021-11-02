19 Eylül’de La Palma Adası'nda başlayan lav akışı nedeniyle 32 deprem meydana geldi. Yüksek kül seviyesi nedeniyle sınıflardaki eğitim, online ortama taşındı.

İspanya’nın güneybatısında bulunan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda başlayan lav akışı, 19 Eylül’den bu yana ada sakinlerinin hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), adada 32 depremin meydan geldiğini, bunlardan 13’ünün büyüklüğünün 3’ün üzerinde olduğunu duyurdu. Adada meydana gelen ve büyüklüğü en fazla olan deprem ise 3.6 olarak kaydedildi.

ADADA YAŞAYANLARA ÇAĞRI YAPILDI

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı kapsamında, adada yaşayanlara kapı ve pencereleri kapatma, çocukların evden dışarı çıkmamasını sağlama, açık alanlarda bulunmama, su kaynakları ve depolarını koruma altına alma çağrısı yapıldı.

La Palma’da yüksek kül seviyesi nedeniyle online eğitime geçildi VİDEO



ÖĞRENCİLER ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ

La Palma yerel yönetimi ise, eğitime ara verildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“2 Kasım, El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe ve Puntagorda eğitim merkezlerinde yüksek kül seviyeleri nedeniyle sınıf etkinliği askıya alınacak.” Bu kapsamda öğrencilerin online eğitim alacakları belirtildi.