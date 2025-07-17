Labubu nedir, Türkiye'de yasaklandı mı? Labubu bebek furyası...

Dünyada bir "Labubu Bebek" furyası aldı başını gidiyor...

Labubu Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir oyuncak.

TikTok'ta viral olan ve kullanıcıların bir moda ikonu haline getirdiği Labubular, büyük ilgi görüyor.

Blackpink üyesi Lisa, Rihanna, Kim Kardashian ve David Beckham gibi ünlülerin Labubu figürleriyle çektirdikleri fotoğraflar ilgiyi katladı.

Irak'ta "çirkin ama sevimli" olarak sınırlı Labubu bebek koleksiyonlarının satışı resmi olarak yasaklandı. Yetkililer, kısıtlamanın gerekçesi olarak sürtünme muafiyetini ve kültürel farklılıkları gösterdi.

YASAKLANACAK MI

Bazı ülkelerde ve bölgelerde Labubu bebeklerinin yasaklanması veya ithalatının kısıtlanması gündeme geldi.

İngiltere’de Labubu’nun "yasaklanması" değil; mağaza içi satışların geçici olarak durdurulması söz konusu.

Bu karar, özellikle müşteri ve çalışan güvenliği, sahte ve güvenlik riskli oyuncakların satışının engellenmesi ve daha adil bir dağıtım sistemi oluşturulması amaçlarıyla alındı.

Türkiye’de ise bu oyuncakların satışı ve kullanımıyla ilgili resmi bir kısıtlama olup olmadığı netlik kazanmadı.