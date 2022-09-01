Laçın, Azerbaycan'ın kontrolüne geçeli 1 hafta oldu

Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’da hem stratejik noktalarda mevzilerini güçlendiriyor hem de mayın arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Azerbaycan’ın Laçın kenti, 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edildi...

İşgalin ardından bölgeye Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirildi.

Geçen 30 yılın ardından Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, işgal altındaki Laçın'ı teslim aldı.

Azerbaycan yolu erken tamamladı

Bu arada 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan üçlü bildiri gereği, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti.

32 kilometrelik yol, planlanandan daha erken tamamlandı.

Ermeniler, bu yolu kullanacak

Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanmaya başlayacak.

Yeni yolun güvenliğini ise geçici olarak Rus unsurlar sağlayacak.

Azerbaycan bayrağı dikildi

Öte yandan Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı “Laçın koridoru” diye bilinen güzergahtan ayrılan Rus birlikleri ve Ermeni nüfusun ardından bu bölge Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

Askerler tarafından da şehrin girişine ve çeşitli bölgelerine Azerbaycan bayrağı dikildi.

“Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Laçın ile ilgili ilk açıklaması dikkat çekti.

Aliyev, “26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan.” dedi.

Stratejik noktalarda mevziler güçlendiriliyor

İşgalin sona erdirilmesinin üzerinden 1 hafta geçti…

Laçın'a yerleşen Azerbaycan ordusu, hem buradaki stratejik noktalarda mevzilerini güçlendirmeye hem de mayın arama faaliyeti gerçekleştirmeye başladı.

AA muhabirleri ise şehre yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfus ve Rus unsurların terk etmesinin ardından Laçın'ı görüntüledi.