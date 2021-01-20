Lady Gaga ve Jennifer Lopez, Joe Biden'ın yemin töreninde sahne aldı

Washington'daki törende sahne alan Lady Gaga ve Jennifer Lopez, tören öncesi Ulusal Muhafız askerleriyle fotoğraf çekildi.

Washington'daki Kongre binasında Joe Biden için düzenlenen yemin töreni başladı.

Törende bazı ünlü isimler de yer aldı.

Sahneye ilk çıkan isim ise seçim kampanyası boyunca Joe Biden'ı destekleyen Lady Gaga oldu.

Gaga, Amerikan milli marşını seslendirirken; törenin müzik yayını kısmında da Jennifer Lopez sahne aldı.

Jennifer Lopez Joe Biden'ın yemin töreninde sahne aldı VİDEO

ASKERLERLE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İki isim tören öncesi sosyal medya hesaplarından Kongre binasından fotoğraflar paylaştı.

Lopez, Ulusal Muhafız askerleriyle yaptığı selfieyi Instagram hesabından yayınladı.

Lady Gaga ise ABD Kongre binasından bir karesini paylaşarak bütün Amerikalılar için dua ettiğini söyledi.

Lady Gaga Joe Biden'ın yemin töreninde sahne aldı VİDEO