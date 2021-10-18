Le Monde: Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu artırmak istiyor

Fransız basınında çıkan haberde, Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, kıtayla ortaklığı stratejik açıdan ele aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu, Angola ile başladı.

Başkent Luanda'da resmi törenle karşılanan Erdoğan, Angolalı mevkidaşı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak açıklama yaptı.

ERDOĞAN'IN AFRİKA TURU FRANSIZ BASININDA

Fransız basınından Le Monde gazetesi, Ankara'dan kıtaya üst düzey ziyareti, "Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Haberde, Afrika kıtasına yönelik ziyaretlerin güvenlik bileşeni içerdiği kaydedilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasına dönüyor." denildi.

"ZİYARET, İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYE İKİ AY KALA GERÇEKLEŞTİ"

"Kıtayla ortaklık Türkiye için stratejik." diyen Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinin, aralık ayında İstanbul'da yapılacak üçüncü Türkiye-Afrika Zirvesi'ne iki ay kala gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE TAM GÜÇ POLİTİKASI SERGİLİYOR"

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu program yöneticisi Dorothee Schmid'in, "Türkiye, bugün yumuşak güç (ticaret, İslam kültürü ve STK'lar) ve sert gücün (silah satışı) birleştiği tam güç politikası sergiliyor." şeklindeki görüşüne yer verildi.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE HEDEF 500 MİLYON DOLAR

İki ülke arasında ekonomik alanda iş birliğine dikkat çeken gazete, Ankara'nın ticaret hacminde hedefinin 176 milyondan 500 milyon dolara çıkmak olduğunu yazdı.

Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Haberde, söz konusu uçuşun bu hedefe katkı sağlayacağı belirtildi.

ANGOLA'NIN ARDINDAN TOGO VE NİJERYA

Erdoğan, Afrika turu kapsamında Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

Bu arada İstanbul'da düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN: BAŞKALARI GİBİ ESKİ SÖMÜRGE DÜZENLERİNİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Biz Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz.

Başkaları gibi eski sömürge düzenlerini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmeye çalışanlardan da değiliz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak, birlikte yürümek arzusundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz diğerleri gibi sömürgeci değiliz ViDEO