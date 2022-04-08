Le Monde Türkçe kuruldu

Fransızlar, 2023 seçimleri öncesinde Türkiye’de Cumhuriyet’in eski çalışanları ile Le Monde Türkçe’yi kurdu.

Türkiye’de; Almanya, İngiltere, Rusya ve Amerika tarafından fonlanan birçok medya kuruluşu var.

Türkiye aleyhinde yayınlar yapan Le Monde'un yeni servisi

Fonlandıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye’de yayın yapan bu kuruluşların arasına bir yenisi daha eklendi.

Fransa’da Türkiye aleyhinde yaptığı yayınlarla bilinen Le Monde, Türkiye’de yeni servis açtı.

"Gazetecilikte yeni bir kapıyı aralıyoruz"

Kararı; Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya duyurdu.

Küçükkaya, “Yeni dönemin ilk haberi… Emek mücadelemize omuz verip istifa eden arkadaşlarımla birlikte yeniden yan yanayız… 22 Nisan’da Le Monde diplomatique Türkçe ile okuyucumuzla buluşuyoruz… Mayıs’ta büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. Gazetecilikte yeni bir “KAPI”yı aralıyoruz…” ifadelerini kullandı.