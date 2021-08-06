Le Monde: Türkiye'nin Afrika'da artan nüfuzu endişe yaratıyor

Fransız basını, Ankara'nın bölgedeki varlığı sebebiyle Fransa'nın ve diğer yabancı güçlerin içine düştüğü durumu yazdı. Türkiye ile Fransa arasındaki çekişmenin Afrika'ya taşındığı vurgulandı.

Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçleniyor.

Bölgedeki büyükelçilik sayısını 42'ye yükselten Ankara, "yükselen kıta" Afrika ile ilişkilerine özellikle 2018'de hız verdi.

"FRANSA'NIN CANINI YAKIYOR"

Fransa basınından Le Monde gazetesi, Türkiye'nin kıtada artan etkinliğinin "endişe yarattığını" aktardı.

"Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da ne gibi emelleri var?" sorusu ile başlayan haberde, "Bu soru, Fransa'nın ve Sahra'nın güneyindeki stratejik bölgede bulunan yerleşik yabancı güçlerin canını gün geçtikçe daha fazla yakıyor." denildi.

"AKDENİZ'DEKİ REKABET AFRİKA'YA TAŞINDI"

"Şimdiye kadar Afrika'da Türkiye'nin çıkarlarının ekonomik nitelikte göründüğü" belirtilerek, Temmuz 2020'de Nijer ile Türkiye arasında imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla askeri alanda ilk eşiğin aşıldığı kaydedildi.

"Paris ve Ankara arasındaki çekişmeler daha çok Akdeniz'de yaşanıyordu. Ancak rekabetin Sahra Altı Afrika'da keskin hale gelme durumu dışlanamaz." görüşü paylaşıldı.

"NİJER GÜÇLERİNİ EĞİTECEKLER"

Anlaşmanın ayrıntılarından bahsedilen haberde, "Detayları gizli tutulan iş birliği, terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede Nijer güçlerini eğitmek ve desteklemek için Türk askerlerinin bu ülkeye göndermeyi de kapsıyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin politik nüfuzunun, Nijer'in komşusu Mali'de de etkisini gösterdiği aktarıldı.

"TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR YARATIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Afrika'daki Fransız askeri varlığının yüzde 40 azaltılacağından bahsettiği bilgisine yer verilerek, şöyle denildi:

"Stratejide yaşanan bu değişiklik, Türkiye gibi oyuncular için boşluk bırakıyor ve fırsatlar yaratıyor."