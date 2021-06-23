Leonardo DiCaprio, yaptırmak istediği villayla çevrecilerin tepkisini çekti

Leonardo DiCaprio, Caye Adası’na doğa dostu olduğunu söylediği bir villa yaptırmaya karar verdi. Ancak çevrecilerin protestoları nedeniyle villanın inşaatına başlanılamadı.

ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, çevreye olan duyarlılığı ve yatırımlarıyla biliniyor.

Ünlü yıldız, Belize’deki Blackadore Caye Adası’na doğa dostu olduğunu söylediği bir villa yaptırmak için kolları sıvadı.

Lüks bir villa inşa etmek isteyen oyuncuya çevrecilerden tepki gecikmedi.

Oyuncu, çevreciler tarafından 'iki yüzlü' olarak nitelendirildi.

BALIKLARA ZARAR VERECEK

Belize kıyılarında en yeşil, lüks tatil beldesini inşa ederek çevresel olarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan otelin bugüne kadar çoktan yapılıp, 2018’de hizmete açılması planlanıyordu.

Çevreciler, Leonardo DiCaprio’nun otelinin vaatlerinin aksine balık popülasyonuna büyük zarar vereceğini iddia etti.

"TAM BİR İKİ YÜZLÜ"

Protestocuların liderlerinden olan Rebecca Arceo, “Bu planı çevreye duyarlı olarak göstermek sadece bir satış numarası.

DiCaprio bence tam bir iki yüzlü.” dedi.

AĞAÇ DİKECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Leonardo DiCaprio, ortağı Jeff Gram ile 2015’te 1.75 milyon dolara satın aldığı adadaki 104 dönümlük kumsala lüks otel yaptırmayı planlarken, ağaç dikerek çevreye katkıda bulunacağını vadetmişti.

10 MİLYON DOLARLIK YILLIK GELİR

Su üstüne yerleşecek yalancı resife sahip bungalovların direklerinin ise balık üremesine katkıda bulunacağını iddia eden proje, Belize hükümetine 400 yeni iş ve 10 milyon dolarlık yıllık gelir taahhüt etmişti.

Ancak, Miami’deki çevre koruma grubu Bonefish & Tarpon Trust’ın uzmanları plana karşı kampanya başlatınca otel inşaatına başlanamadı.