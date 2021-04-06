Leopar, yakaladığı impalayı sırtlana kaptırdı

Avını yemeye hazırlanan leopar, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, leopar ile sırtlan yiyecek mücadelesi verdi.

Parkta safari yapan bir grup, impalalara denk geldi. Hayvanlardan çoğu kaçarken bir impala, olan bitene bakmaya devam etti.

İmpalanın dalgınlığından yararlanan leopar, çaresiz hayvanı yakaladı. Durumu fark eden bir sırtlan ise leoparın avına saldırdı.

LEOPARIN AVINI ELE GEÇİRDİ

Leopar ile sırtlan arasındaki av mücadelesi kameraya yansıdı. Sırtlan, leoparın avını ele geçirmeyi başardı.

İmpala, Afrika'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşayan bir antilop türü olarak biliniyor.

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