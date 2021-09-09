Hindistan'da kuyuya düşen leopar ve ev kedisi arasındaki gerilim kaydedildi.

Sosyal medya, leopar ile kedi arasında yaşanan mücadeleyi konuşuyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde kedi ve leopar bir kuyuya düştü.

KUYUDAKİ MÜCADELE

Çevre ve Orman Bakanlığı, iki hayvanın saatler sonra güvenli bir şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Yetkililer, leoparın kediyi kovaladığı sırada ikisinin de yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü kaydetti.

EV KEDİSİ, LEOPARA MEYDAN OKUDU

Kuyunun etrafında toplananlar, leoparın kediye doğru hücum etmek için sudan çıktığı anları görüntüledi.

Ancak kedi, meydan okumaktan geri durmadı. İki ayak üstünde duran ev kedisi, leopara karşı koymaya çalıştı.

Leopara meydan okuyan kedi kamerada ViDEO

KEDİNİN AKIBETİNİ SORDULAR

Sosyal medya kullanıcıları, "Kediye ne olduğu kimsenin umrunda değil. O yüzden hayatta her zaman bir leopar ol.", "Bu kedi birçok insandan daha cesur.", "Kedinin kaderi ne olursa olsun, en azından leopara karşı çıktı ve önemli olan da bu." şeklinde yorumlar yaptı.