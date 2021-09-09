Euro
10.0349
0.18%
Dolar
8.4665
0.05%
Altın
488.63
0.39%
Borsa
1.444
0.74%
Bitcoin
392.925
-1.34%
EXEN Coin
25.07
8.71%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Leopara meydan okuyan kedi kamerada

    Hindistan'da kuyuya düşen leopar ve ev kedisi arasındaki gerilim kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leopara meydan okuyan kedi kamerada

    Sosyal medya, leopar ile kedi arasında yaşanan mücadeleyi konuşuyor.

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde kedi ve leopar bir kuyuya düştü.

    KUYUDAKİ MÜCADELE

    Çevre ve Orman Bakanlığı, iki hayvanın saatler sonra güvenli bir şekilde kurtarıldığını duyurdu.

    Yetkililer, leoparın kediyi kovaladığı sırada ikisinin de yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü kaydetti.

    EV KEDİSİ, LEOPARA MEYDAN OKUDU

    Kuyunun etrafında toplananlar, leoparın kediye doğru hücum etmek için sudan çıktığı anları görüntüledi.

    Ancak kedi, meydan okumaktan geri durmadı. İki ayak üstünde duran ev kedisi, leopara karşı koymaya çalıştı.

    Leopara meydan okuyan kedi kamerada ViDEO

    KEDİNİN AKIBETİNİ SORDULAR

    Sosyal medya kullanıcıları, "Kediye ne olduğu kimsenin umrunda değil. O yüzden hayatta her zaman bir leopar ol.", "Bu kedi birçok insandan daha cesur.", "Kedinin kaderi ne olursa olsun, en azından leopara karşı çıktı ve önemli olan da bu." şeklinde yorumlar yaptı.

    Leopara meydan okuyan kedi kamerada #1

    Leopara meydan okuyan kedi kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir