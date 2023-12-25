Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti Letonya, alkollü sürücülerin el konulan araçlarını Ukrayna'ya yardım olarak bağışlamaya devam ediyor.. 271 araç daha gönderildi..

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022 tarihinden beri hız kesmeden devam ediyor..

Batı'nın silah yardımlarıyla Ukrayna'nın yanında yer alması, sıcak çatışmanın olduğu bazı bölgelerde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı üstünlük sağlamasında etkili oldu.

Ukrayna’ya en çok askeri yardım yapan ülkelerin başında NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri yer alıyor..

Bu ülkelerden biri de Letonya..

Letonya parlamentosu geçtiğimiz şubat ayında aldığı kararla, hükümetin halktan el konulan araçlarının Ukrayna'ya bağışlamasına izin verdi.

Alkollü sürücülerin el konulan araçları, Ukrayna'ya gönderiliyor..

903 bin 453 euro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya gönderildi

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana el konulan 903 bin 453 euro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya teslim edildi, 34 aracın da yakında gönderilmesi bekleniyor.

Letonya, Avrupa'daki en kötü alkollü araç kullanma oranlarından birine sahip

Öte yandan Letonya, yılda tahmini 3 bin 500 vaka ile Avrupa'daki en kötü alkollü araç kullanma oranlarından birine sahip.

Yasadaki değişiklik, birkaç hafta içinde Letonya'da devletin kasasını dolduran el koyma işlemlerinde bir artışa yol açtı.