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    Leyen: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek

    Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının soruşturulması gerektiğini belirtti.
    • 28.09.2022 - 05:43
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    Leyen: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek

    Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları sonrasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefon görüşmesi yaptı.

    Görüşmesi hakkında sosyal medyadan bilgi veren von der Leyen, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini değerlendirdiklerini aktardı.

    Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki patlama anı VİDEO

    "Enerji altyapımızı bozmaya yönelik eylemler kabul edilemez"

    AA'nın aktardığına göre; Von der Leyen, "Şimdi olayların soruşturulması, açıklığa kavuşturulması ve nedeninin ortaya çıkarılması azami önem arz ediyor. Aktif Avrupa enerji altyapısını bozmaya yönelik kasıtlı herhangi bir eylem kabul edilemez ve mümkün olan en kuvvetli karşılığa sebep olacaktır." ifadesini kullandı

    Leyen: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek #1


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