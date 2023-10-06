Leyen ve Paşinyan'dan ortak açıklama: AB ve Ermenistan omuz omuza AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "İlişkileri daha güçlü hale getirmeye kararlıyız" dedi.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

Paşinyan ile görüşme öncesi konuşan Leyen, Erivan'a 25 milyonun üzerinde destek sağlayacaklarını söylemişti.

Karabağ rahatsızlığı açıklamaya yansıdı

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan iki isim, Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı Ermeni unsurlara ait askeri hedefleri vurduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Açıklamada, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusuna yönelik askeri operasyonunu bir kez daha kınıyoruz." denildi.

"AB ve Ermenistan omuz omuza"

Ermenistan'ın ve AB'nin, ortak siyasi değerlere ve kurallara dayalı bir uluslararası düzene olan bağlı olduğu savunulan açıklamada şunlar aktarıldı:

Bu zor zamanlarda AB ve Ermenistan omuz omuzadır. AB-Ermenistan ilişkilerini daha güçlü hale getirmeye kararlıyız.



Acil odak noktamız, Ermenistan'a kaçan 100 binden fazla Karabağ Ermenisi'nin insani ihtiyaçlarını karşılamaktır.

AB'den 2.6 milyar euroluk kaynak

Avrupa Birliği ve Ermenistan'ın, uzun vadede Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

AB Ekonomik Yatırım Planı'nın (EIP), altyapı ve diğer projelere yapılacak yatırımlar için kullanılmak üzere Ermenistan'a 2,6 milyar euroya kadar kaynak sağlayacağı kaydedildi.

Erivan'a destek adımları

"Komisyon ve Ermenistan önemli projelerin hayata geçirilmesi için çabaları iki katına çıkaracak." denilen açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

Komisyon ayrıca Ermenistan'ın Karadeniz Elektrik Kablosu gibi bölgesel projelere katılımını da destekleyecek, özellikle hava güvenliği ve nükleer güvenlik alanlarında Ermenistan'a teknik yardımı artıracak.

Öte yandan Ursula von der Leyen, Ermenistan'ı desteklemek amacıyla AB-ABD ortak etkinliğinin hazırlıkları hakkında Nikol Paşinyan'a bilgi verdi.