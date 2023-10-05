Ursula von der Leyen: AB, Ermenistan'a 25 milyon euronun üzerinde destek sağlayacak AB'nin üst düzey isimlerinden Leyen, Erivan yönetiminin yanında olduklarını söyledi. Leyen, yapacakları yardımın ayrıntılarını paylaştı.

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ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan'a destek açıklaması yaptı.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında konuşan Leyen, çeşitli konuların yanı sıra Ermenistan meselesini de ele alacaklarını söyledi.

"Ermenistan'ı güçlü şekilde destekliyoruz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geleceğini belirten Leyen, şöyle devam etti:

Ermenistan'ı ve insani ihtiyaçlarını güçlü şekilde destekliyoruz. Halihazırda 5.2 milyon euro tahsis ettik.

Yardım 25 milyonu geçti

Bu miktarı ikiye katlayarak 10.2 milyon euroya yükselttiklerini belirten Leyen, şu ifadeleri kullandı:

(Ermenistan'a) 15 milyon euroluk doğrudan bütçe desteği de sağlıyoruz.

"Başka neler yapabileceğimizi ele alacağız"

Ermenistan'a verdikleri destekte kararlı olduklarını belirten Leyen, konuşmasında şunları dile getirdi:

İnsani ihtiyaçlarına destek olduk. Bu zor zamanda Ermenistan için başka neler yapabileceğimizi ele alacağız.

Azerbaycan'ın haklı operasyonunu kınadılar

Azerbaycan'ın kendi toprağı Karabağ'daki askeri operasyonunu kınadıkların belirten aynı AB yetkilisi, Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyaloğu yeniden tesis etmek ve barış anlaşmasına varmak için çalıştıklarını öne sürdü.