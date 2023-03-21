Libya Başbakanı Dibeybe, ABD'li heyetle görüştü Görüşmede ülkede yapılacak seçim konusunun gündeme geldiği belirtildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'li üst düzey bir heyetle görüştü.

Görüşme, başkent Trablus'ta gerçekleştirildi.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" isimli Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, Trablus'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve Trablus Maslahatgüzarı Leslie Ordman'dan oluşan heyetle bir araya geldi.

Gündem Libya seçimleri

Görüşmede, Libya'daki siyasi gelişmeler ile seçimlerin düzenlenmesi adına uluslararası ve yerel çabaların pekiştirilmesi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun gayretlerinin desteklenmesi ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Laef'in Trablus ziyaretinin, Washington'un Libya'da seçimlerin düzenlenmesi için yapılan tüm çalışmalara verdiği destek kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Muhammed el-Menfi'yle de görüşecekler

Libyalı kaynaklara göre, ABD'li heyet, seçimlerin düzenlenmesine ilişkin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Leaf başkanlığındaki ABD heyeti, dün Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile seçimlerin düzenlenmesi konusunu görüşmüştü.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.