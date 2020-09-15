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    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa edecek iddiası

    ABD basını, Serrac'ın hafta sonuna doğru istifasını açıklayacağını öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 14:55
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    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa edecek iddiası

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği iddia edildi.

    Bloomberg'ün Serrac'ın yakın çevresindeki yetkililere dayandırdığı iddiasına göre, Libya Başbakanı istifasını yakında açıklayacak.

    Serrac'ın, istifadan sonra Cenevre'deki görüşmeleri yürütmeye devam edeceği belirtildi.

    SERRAC İSTİFA KARARI ALDI İDDİASI

    Habere göre, istifa kararı alan Serrac, son dönemde üzerinde oluşan baskıyı bu şekilde azaltmayı hedefliyor.

    Libya Başbakanı Serrac'ın, istifasını hafta sonuna kadar açıklayacağı aktarıldı. Serrac'ın bir sözcüsü, kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

    Türkiye'nin desteklediği Serrac hükümetine bağlı güçler, Libya'nın büyük bir bölümünü işgal altında tutan darbeci Hafter'in elindeki bazı stratejik yerleri ele geçirmişti.

    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa edecek iddiası #1

    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa edecek iddiası #2

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