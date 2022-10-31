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    Libya, doğalgaz çalışmaları için ENI ve BP ile el sıkıştı

    Ülkenin Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın ayrıntıları paylaşıldı. Ayrıca, "Libya’nın kanıtlanmış doğalgaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor" denildi.
    • 31.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:50
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    Libya, doğalgaz çalışmaları için ENI ve BP ile el sıkıştı

    Akdeniz’de, Libya'ya ait sahada doğalgaz sondaj çalışmaları başlayacak.

    Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Bin Kıdara, bu kapsamda varılan mutabakatı duyurdu.

    İki şirket ile anlaşma sağlandı

    Sondaj çalışmaları konusunda İtalyan ENI ve İngiliz BP enerji şirketleri ile anlaşmaya varıldı.

    Bin Kıdara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) oturum aralarında Sky News kanalına açıklamalarda bulundu.

    Kanıtlanmış rezerv, 80 trilyon metreküpün üzerinde

    İtalyan enerji şirketi ENI’nin Libya'nın batısında doğalgaz sondaj ve üretim çalışmalarını geliştirmek için 8 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Bin Kıdara, şöyle dedi:

    "Libya’nın doğalgaz rezervlerinin büyüklüğü üretim başladıktan sonra açıklanacak. Ancak Libya’nın kanıtlanmış doğalgaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor."

    37 milyar dolar gelir beklentisi

    Bin Kıdara, bu yılın sonuna kadar petrolden 34 ila 37 milyar dolar gelir beklediklerini ve bu rakamın 2013’ten bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

    Libya, doğalgaz çalışmaları için ENI ve BP ile el sıkıştı #1

    4 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

    AA'nın haberine göre, aynı yetkili, "Günlük petrol üretiminin 2 milyon varile çıkarılması üzerinde çalışıyoruz. Hem bu miktarı korumak hem de altyapıyı yenileyerek modernize etmek için 4 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

    Bin Kıdara, bu yatırımın bir kısmının doğrudan hükümet ve Merkez Bankası tarafından sağlanacağını, geri kalanının ise yabancı ortaklar aracılığıyla karşılanacağını aktardı.

    Libya'nın petrol üretimi yaklaşık günlük 1 milyon 200 bin varil seviyesinde gerçekleşiyor.


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