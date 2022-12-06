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    Libya'da petrol ve gaz şirketlerinin faaliyete başlanması istendi

    Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkede petrol ve gaz arama çalışmaları üzerindeki "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını açıkladı.
    • 06.12.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 03:07
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    Libya'da petrol ve gaz şirketlerinin faaliyete başlanması istendi

    Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH)nden petrol ve gaz arama konularına yönelik açıklama geldi.

    UBH'nin konuya ilişkin açıklaması, Facebook sayfasında yayınlandı.

    "Mücbir sebep halinin kaldırıldığını ilan ediyoruz"

    Açıklamada, "Petrol ve gaz alanında faaliyette bulunan ve Libya Ulusal Petrol Kurumu ile petrol ve gaz arama ile üretimi için anlaşma imzalayan uluslararası şirketlere, mücbir sebep halinin kaldırıldığını ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

    Söz konusu şirketlere ülkede yeniden faaliyete başlama çağrısı yapılan açıklamada, hükümetin bu konuda gereken desteği sunmaya ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya hazır olduğu kaydedildi.

    Libya da petrol ve gaz şirketlerinin faaliyete başlanması istendi #1

    "Petrol sektörünü ilerletmek ve küresel piyasalara petrol akışı"

    AA'nın haberine göre, mücbir sebep halini kaldırma kararının, ülkedeki güvenlik durumunun mantıklı ve gerçekçi analizinin ardından alındığı belirtilen açıklamada, Libya'nın ülkenin temel kaynağı olan petrol sektörünü ilerletmeye ve küresel piyasalara petrol akışını sürdürmeye devam edeceği aktarıldı.

    Ulusal Petrol Kurumu, 24 Kasım'da, ülkedeki güvenlik zafiyeti nedeniyle petrol ve gaz arama çalışmalarında "mücbir sebep" hali ilan etmişti.

    Libya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulmuştu.

    Libya da petrol ve gaz şirketlerinin faaliyete başlanması istendi #2


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