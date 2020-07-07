Dolar
6.8572
-0.0437%
Euro
7.7453
-0.2716%
Altın
1794.5
0.562%
Borsa
119338.85
0.7204%
G. Altın
395.978
0.5673%
Bitcoin
63500.05
0.0664%
30ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 30 C

    Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 19:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı #1

    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için mücadelesi sürüyor.

    Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı VİDEO

    ASKERİ KONVOY SİRTE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

    Bu kapsamda Sirte'ye geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

    Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.

    3 PARALI RUS ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan UMH güçlerine ait SİHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus yapımı bir Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Saldırı sonucu Rus paralı Wagner grubuna bağlı 3 askerin öldürüldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

    Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı #2

    Görüş Bildir