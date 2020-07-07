Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı

Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için mücadelesi sürüyor.

Libya hükümeti Sirte'ye askeri sevkiyat yaptı VİDEO



ASKERİ KONVOY SİRTE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bu kapsamda Sirte'ye geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.

3 PARALI RUS ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan UMH güçlerine ait SİHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus yapımı bir Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Saldırı sonucu Rus paralı Wagner grubuna bağlı 3 askerin öldürüldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.