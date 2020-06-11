Libya ordusu, Hafter'in ana ikmal yolunu ele geçirdi

Sebha'nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayan yol; Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor.

Libya ordusunun, darbeci Hafter'e karşı ilerleyişi sürüyor.

Son olarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Hafter'in Trablus'a takviye gönderdiği ana ikmal yolu kontrol altına alındı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin güneyi ile batısı arasında sevkiyat için bir yıldan beri kullandığı 350 kilometrelik ana ikmal yolunun Libya ordusu tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT İÇİN ANA İKMAL NOKTASI OLARAK KULLANILIYORDU

Açıklamada, Hafter tarafının söz konusu yolu Trablus'a düzenlediği saldırıyı desteklemek amacıyla milis, silah ve mühimmat göndermek için ana ikmal güzergâhı olarak kullandığı kaydedildi.

YOL, ÜÇ KOLA AYRILIYOR

Paylaşımla birlikte yayınlanan haritaya göre, güzergâh Sebha'nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayıp kuzeye doğru uzanıyor ve üç kola ayrılarak Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Ordudan 6 Haziran Cumartesi günü yapılan açıklamada da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" ismiyle yeni bir harekat başlatıldığı duyurulmuştu.