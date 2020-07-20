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Libya tezkeresi Mısır Parlamentosu'ndan geçti
Mısır Parlamentosu'nun bugün gerçekleştirdiği gizli oturumunda, Libya'ya asker gönderme kararının onaylandığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 20:14
Mısır Parlamentosu'nun bugün Libya'ya asker gönderme tezkeresi için gerçekleştirdiği gizli bir oturumda Libya'ya asker gönderme kararının alındığı ifade edildi.
LİBYA'YA TEZKERE İÇİN 'GİZLİ OTURUM' GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI
Parlamento temsilcisi Seyid Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
SİSİ VE TRUMP ATEŞKESİ SÜRDÜRMEK İÇİN ANLAŞTI
Reuters'ın aktardığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin telefonda görüştüğü ifade edildi.
Görüşmede iki liderin, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı aktarıldı.