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    Libya, Yunanistan ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek

    Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, deniz sınırlarının belirlenmesini müzakere etmek üzere Yunanistan ve Malta ile iletişime geçeceğini açıkladı.
    • AA
    • 25.09.2020 - 16:35
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    Libya, Yunanistan ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek

    Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, NOC Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştü.

    Görüşmenin ardından bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarını belirleme konusu olduğu belirtildi.

    YUNANİSTAN VE MALTA İLE İLETİŞİME GEÇİLECEK

    Bu husustaki çekişmenin uluslararası kanunlara göre Libya ve diğer devletlerin çıkarına hizmet edecek dostane bir şekilde çözülmesinin yollarının tartışıldığı belirtildi.

    Siyale’nin, Yunanistan ve Malta hükümetleri ile konuyu tartışmak ve "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" nihai bir çözüme ulaşmak maksadıyla iletişime geçeceği kaydedildi.

    NOC Başkanı Sanallah da, NOC'un bu bölgelerde çalışan petrol şirketlerinden, çekişmeli kabul edilen yerlerde arama faaliyetlerini askıya almalarını isteyeceğini belirtti.

    Libya, Yunanistan ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek #1

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