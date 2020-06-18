Libya'da 12 mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, mayın ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Libya'da darbeci Hafter'den arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da patlamamış ve tuzaklanan 12 mühimmatın, bölgedeki patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libya'da sivil yerleşim yerlerine atılıp patlamayan çok sayıda mühimmat ile masum sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam ediliyor.

Bu kapsamda bölgede bulunan EOD timleri, tespit edilen 12 mühimmatı daha imha etti.

Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi VİDEO