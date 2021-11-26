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    Libya'da askeri mahkemeden Hafter'e idam cezası

    Libya'nın Misrata kentindeki Askeri Mahkeme, Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada Halife Hafter'e idam cezası verdi.
    • AA
    • 26.11.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 07:49
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    Libya'da askeri mahkemeden Hafter'e idam cezası

    Misrata Askeri Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da Hafter güçlerine ait uçakla yapılan hava saldırısında Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askerin öldüğü belirtildi.

    HAFTER VE GENERALLERİNE İDAM CEZASI

    Açıklamada, saldırıyla ilgili açılan davada yapılan yargılama sonunda Halife Hafter başta olmak üzere ona bağlı güçlerin sözde komutanlarından Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri, Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Ceruşi ve Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'ye idam cezası verildiği aktarıldı.

    Açıklamada ayrıca, Mahkemenin Hafter ve komutanlarının askerlikten ihraç edilmelerine karar verdiğini ve haklarında verilen kararın onları sivil haklarından da kalıcı olarak mahrum ettiği ifade edildi.

    Libya da askeri mahkemeden Hafter e idam cezası #1

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