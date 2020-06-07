Libya'da BAE'ye ait iki SİHA düşürüldü

Libya'da BAE'ye ait iki SİHA düşürüldü

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Zafer Yolları operasyonunu başlatan UMH güçleri, darbeci Hafter'e destek veren BAE'ye ait silahlı insansız hava araçlarını vurdu.

Libya'da Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı milisler, darbe üstüne darbe alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, dün Sirte kenti dahil Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" operasyonunu başlatmıştı.

İKİ SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

UMH'ye bağlı Sirte-Cufra Operasyon Odası Sözcüsü Tuğgeneral el-Hadi Derah yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine ilerleyen UMH, dün Sirte'nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Elvaşka beldesini Hafter milislerinden kurtardığını duyurmuştu.