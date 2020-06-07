Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Libya'da BAE'ye ait iki SİHA düşürüldü

    Zafer Yolları operasyonunu başlatan UMH güçleri, darbeci Hafter'e destek veren BAE'ye ait silahlı insansız hava araçlarını vurdu.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 09:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Libya'da BAE'ye ait iki SİHA düşürüldü

    Libya'da Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı milisler, darbe üstüne darbe alıyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, dün Sirte kenti dahil Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" operasyonunu başlatmıştı.

    İKİ SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

    UMH'ye bağlı Sirte-Cufra Operasyon Odası Sözcüsü Tuğgeneral el-Hadi Derah yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı.

    Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine ilerleyen UMH, dün Sirte'nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Elvaşka beldesini Hafter milislerinden kurtardığını duyurmuştu.

    Görüş Bildir