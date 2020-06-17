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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldı

    Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan, şimdiye kadar 48 ceset çıkarıldığı açıklandı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 16:32
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    Libya'da bulunan toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldı

    Libya'da Ulusal Mütabakat Hükümeti (UHM) tarafından darbeci Hafter'e karşı yürütülen operasyonlar sonucu birçok kent, milislerden kurtarıldı.

    O kentlerden biri de Terhune...

    Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Medaği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan, şimdiye kadar 48 ceset çıkarıldığını söyledi.

    "BOSNA'DA YAŞANANLARLA KIYASLANABİLİR"

    Medaği, başkent Trablus'ta düzenlediği toplantısında, "Darbeci Hafter milislerinin yaptığı toplu katliamlar ancak geçen asrın sonlarında 1990'lı yıllarda Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir." ifadelerini kullandı.

    Terhune'deki toplu mezarlardan şimdiye kadar 48 ceset çıkartıldığını duyuran Medaği, ayrıca kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset parçalarına da rastlandığını aktardı.

    CANLI CANLI GÖMÜLDÜLER

    Medaği, Terhune'nin ele geçirildiği 5 Haziran'dan bu yana Hafter milislerince acımasızca çukurlara atılan veya canlı canlı gömüldükleri anlaşılan insan cesetlerine rastlandığını ve bu görüntülerin medyaya da yansıdığını hatırlattı.

    TOPLAM 154 CESET BULUNDU

    Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti. Libyalı yetkililerin açıkladıkları resmi verilere göre Terhune'de bulunan ceset saysı 154'e yükseldi.

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