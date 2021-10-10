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    Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu

    Mısrata kentinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 17:17
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    Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu

    Libya'nın Mısrata kentinde dün gece şiddetli yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

    Dolu yağışı, maddi hasara yol açtı. Yüzlerce aracın camı kırılırken, bazı evler de hasar gördü.

    O ANLAR KAYITTA

    Yağış sırasında bazı cep telefonları kayıttaydı.

    Şiddetli doluya sevinen de oldu, gözlerine inanamayan da…

    Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu ViDEO

    Libya da ceviz büyüklüğünde dolu #1

    Libya da ceviz büyüklüğünde dolu #2

    Libya da ceviz büyüklüğünde dolu #3

    Libya da ceviz büyüklüğünde dolu #4

    Libya da ceviz büyüklüğünde dolu #5

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