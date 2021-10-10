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- Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu
Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu
Mısrata kentinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı, kameraya yansıdı.
- İHA
- 10.10.2021 - 16:46
- Güncelleme : 10.10.2021 - 17:17
Libya'nın Mısrata kentinde dün gece şiddetli yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Dolu yağışı, maddi hasara yol açtı. Yüzlerce aracın camı kırılırken, bazı evler de hasar gördü.
O ANLAR KAYITTA
Yağış sırasında bazı cep telefonları kayıttaydı.
Şiddetli doluya sevinen de oldu, gözlerine inanamayan da…
Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu ViDEO