- Haberler
- Dünya Haberleri
- Libya’da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı
Libya’da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı
Başkent Trablus'ta şiddetli yağmur sonrası golf topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar ve evler hasar aldı.
- İHA
- 25.10.2021 - 03:51
- Güncelleme : 25.10.2021 - 04:16
Son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen anormal yağışların bir benzeri bu kez Libya'da yaşandı.
GOLF TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde bulunan Geryan şehrinde şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.
Libya’da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı - Video
ARAÇLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ
Araçlar ve evler doludan zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar ise kendilerini doludan koruyacak en yakın yere koştu.