Başkent Trablus'ta şiddetli yağmur sonrası golf topu büyüklüğünde dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar ve evler hasar aldı.

Son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen anormal yağışların bir benzeri bu kez Libya'da yaşandı.

GOLF TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Libya’nın başkenti Trablus’un güneyinde bulunan Geryan şehrinde şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Libya’da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı - Video

ARAÇLAR VE EVLER ZARAR GÖRDÜ

Araçlar ve evler doludan zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar ise kendilerini doludan koruyacak en yakın yere koştu.