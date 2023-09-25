Libya'da sel felaketi! 2 barajın çöktüğü selin ardından 8 yetkiliye tutuklama kararı Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, 11 Eylül’de Daniel Fırtınası nedeniyle Derne kentinde çöken 2 barajın yol açtığı sel felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada, 8 kişinin tutuklanmasını talimatını verdi.

İHA

Dünya felaketlerle mücadele ediyor....

Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunda 11 Eylül’de 2 barajın çökmesiyle sel felaketi yaşandı.

Yaşanan sel felaketi Libya'nın doğusunu vurarak Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde büyük yıkıma sebep oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 16 Eylül'de yayınladığı raporda, 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını son olarak 3 bin 958 olarak güncelledi, 9 binden fazla kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

Öte yandan meydana gelen sel felaketine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

8 kişiye gözaltı kararı verildi

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur bugün yaptığı açıklamada, Su Kaynakları İdaresi ve Barajlar Yönetim İdaresi'nde görevli yetkililerin, dün “felaket sürecinde kötü yönetim, ihmal ve hata” iddiasıyla gözaltına alındıklarını belirtti.

Sıddık es-Sur, 8 kişinin sorgularının ardından tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Es-Sur ayrıca, DerneBelediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin de sorgulandığını aktardı.

Baraj yapımına 2 milyon dolardan fazla para tahsis edildi

Öte yandan, Libya’da devlet tarafından işletilen bir denetim kurumunun 2021 yılında hazırladığı bir raporda, 2012 ve 2013 yıllarında çöken 2 barajın bakımı için 2 milyon dolardan fazla para tahsis edilmesine rağmen bakımlarının yapılmadığı belirtildi.

Kayıp cesetler var

Bir diğer yandan arama ekiplerine göre hayatını kaybeden birçok kişinin cansız bedeninin hala yıkılan binaların molozlarının altında ya da Akdeniz'in sularında olduğu tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)