Libya'da sel felaketi: Kayıp sayısı 10 bine ulaştı Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyururken Türkiye felakete yardım eli uzattı. MSB, AFAD ekiplerini taşıyan uçağın bölgeye ulaştığını açıkladı.

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AA

Kuzey Afrika'da felaketler üst üste geldi.

Fas'ı vuran şiddetli depremden sonra Libya sel felaketi ile sarsıldı.

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Fırtına'sı, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Şehirleri yerle bir eden sel felaketinde ölü ve kayıp sayısı her geçen dakika artıyor.

Çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kayıp sayısı 10 bini aştı

Binlerce ölü ve yaralının olduğu bilgisi gelen Libya'ya ilişkin Kızılhaç'tan açıklama yapıldı.

Buna göre Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Türkiye'den yardım eli

Felaketin ardından birçok ülkeden dayanışma mesajı yükselirken Türkiye hemen harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.

"Sağlık durumu felaket durumda"

Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Yetkili, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.

Bakanlığın acil tıbbi malzeme ve sağlık ekibini taşıyan bir uçağı bölgeye gönderdiğini, sağlık ekiplerinin yer aldığı konvoyun da ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştığını kaydeden yetkili, malzemeleri sahra hastanelerine dağıtma işleminin sürdüğünü söyledi.

Libya'daki sel felaketi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)