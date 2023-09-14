Libya'da sel felaketi uzaydan görüntülendi Libya’nın doğusundaki Derne'yi vuran sel felaketinin yol açtığı yıkımı gözler önüne seren uydu fotoğrafları, ABD'li uzay teknoloji şirketi Planet tarafından paylaşıldı.

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İHA

Dünya, arka arkaya farklı felaketlerle mücadele ediyor.

Libya'da korkunç sel felaketi 6 bin ölüme yol açarken 10 bin kişi de kayboldu.

Binlerce kişinin de kaybolduğu ülkede can pazarı yaşanıyor.

En çok kayıp, Derne kentinde kayıtlara geçerken, selden geriye yürek burkan görüntüler kaldı.

Selin boyutu uzaydan görüntülerle kaydedildi

ABD'li uzay teknoloji şirketi Planet, Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunda meydana gelen ve şu ana kadar 6 bin kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin uydu fotoğraflarını yayınladı.

Selden en çok etkilenen Derna kentinin 2 Eylül’de ve selden sonra 12 Eylül’de çekilen fotoğrafları, selin yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Şiddetli yağışın ve iki barajın yıkılması sonucu meydana gelen selin, kentte ağır hasar bıraktığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)