Libya'da sel isyanı: Halk ayaklanıp yetkilileri istifaya çağırdı Sel felaketinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Derne’de yüzlerce kişi toplanarak yetkilileri protesto etti. Göstericiler, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini basarak yaktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Libya'yı vuran Afrika tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan selden sonra hem insani hem siyasi kriz yaşanıyor.

Felaketin yaşandığı Derne’de yüzlerce kişi, kent merkezindeki Al Sahaba Cami önünde toplanarak, Libyalı yetkilileri protesto etti.

Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı.

Göstericilerden ulusal birlik çağrısı

Siyasi olarak parçalanan Libya’da ulusal birlik çağrısı yapan göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.

Göstericiler, Derne’de çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya’da bulunan iki hükümetinde krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini basarak ateşe verdi.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

Libya’daki sel felaketinde 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi ise kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise çoğu Derne kentinde olmak üzere 38 bin 640'tan fazla kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)