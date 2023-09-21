Libya'da sel! Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği felaket bölgesinde Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 10 Eylül'de Libya’da yaşanan sel sebebiyle ülkede insani yardım çalışmalarında bulunuyor. Dernek, Libya’daki yardım çalışmalarına devam ederken, ‘Libya Acil Yardım Bekliyor’ sloganı ile başlattığı kampanya ile bölgedeki afetzedelere destek topluyor.

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Libya’da 10 Eylül’de yaşanan ve Bingazi, Beyda, Merc, Suse ile Derne kentlerinde büyük yıkıma sebep olan sel felaketinde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayboldu.

Yaşanan felaketin en büyük etkisi Derne şehrinde görüldü.

Şehirde etkili olan sel felaketinden dolayı binalar yıkılırken, su yüksekliği binaların üçüncü ve dördüncü katına kadar ulaştı.

Daniel Kasırgası’nın etkisi ile meydana gelen sel sebebiyle 30 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalırken bölgede ciddi bir insani kriz meydana geldi.

Alt ve üstyapıların büyük zarar gördüğü selin ardından başlanan arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği bölgede yaraları sarıyor

Selin yaşandığı ilk günden itibaren yardım çalışmaları için seferber olan Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği de faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede yardım çalışması başlatan Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği arama kurtarma çalışmalarına katılırken bir taraftan da acil yardım malzemesi dağıtımında bulundu.

Selden etkilenen afetzedelere acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı

Hayırseverlerin destekleriyle, afet bölgesinde gıda kumanyası dağıtımı yapan Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği afet mağdurlarına ulaştı.

Ekipler Derne, Susa ve Beyda bölgesinde selden etkilenen afetzedelere; un, bulgur salça, konserve, sıvı yağ, makarna, peynir, nohut, çay, tuz ve pirinç içeren gıda kumanyaları dağıtımı gerçekleştirdi.

"Libya acil yardım bekliyor" kampanyası

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği Libya’daki yardım çalışmalarına devam ederken, ‘Libya Acil Yardım Bekliyor’ sloganı ile bir kampanya oluşturdu.

Destekler bagis.sadeceinsan.org.tr web adresinden yapılabiliyor.