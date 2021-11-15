Libya'da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığı reddedildi

Muammer Kaddafi'nin oğlunun, seçimler için yaptığı başvuru kabul görmedi.

Libya'da başkanlık seçimlerinin 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, seçimler için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

OĞUL KADDAFİ'NİN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Bunun üzerine Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonu'ndan, Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Komisyon, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine yaptığı adaylık başvurusunu reddetti.

2011'DEN BU YANA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

CİNAYET VE SAVAŞ SUÇLAMALARI

Bu arada Başsavcılık'tan Yüksek Seçim Komisyonu'na gönderilen resmi yazıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter ve Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi.

İsnat edilen suçlar için Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilen yazıda, bu kişilerin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girmek için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulması istendi.